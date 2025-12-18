Минпромторг и «Яндекс» подготовили стандарты внедрения роботов на предприятия

Единый стандарт нужен, чтобы промышленные предприятия могли применять единый подход при работе с роботами от разных производителей.

«Яндекс Роботикс» при поддержке Минпромторга создал первые национальные стандарты, которые будут применять компании при интеграции роботов.

«Принятие стандартов упростит производителям и интеграторам разработку совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей», — сказано на сайте Минпромторга.

Стандарты описывают единую информационную модель — это общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления, что позволяет унифицировать «язык общения» роботов и систем управления.

Внедрение стандартов будет способствовать появлению на промышленных предприятиях парков роботов с технологиями разных производителей. Бизнес снизит расходы на автоматизацию.