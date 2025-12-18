8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Минфин не будет менять налогообложение маркетплейсов для борьбы с контрафактом

У властей пока нет планов менять налоговые условия для предпринимателей, которые работают с маркетплейсами.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Минфин не собирается вводить налоговые меры, чтобы бороться с контрафактом на маркетплейсах.

«В Минфине таких обсуждений нет, а на других площадках не знаю. В части налогов нет, в остальном не в компетенции Минфина», — сказал Сазанов.

Недавно мы писали, что премьер-министр Михаил Мишустин раздал несколько поручений для того, чтобы улучшить меры защиты от продажи контрафакта на маркетплейсах.

В частности, предлагают создать верифицированную цепочку поставок, за которой будет следить спецсистема и гарантировать из подлинность.

