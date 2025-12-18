8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Больничные

СФР уточнил, когда перечисляет пособие по больничному

Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в течении 10 рабочих дней после получения сведений от работодателя.

В памятке для застрахованных граждан по вопросам назначения и выплаты пособий (есть у «Клерка») СФР разъяснил, в какие сроки перечисляют пособие по временной нетрудоспособности.

Выплата пособия по больничному производится в течении 10 рабочих дней со дня представления работодателем необходимых сведений для назначения пособия, уточнило ведомство.

Клеверенс
Инвентаризация

Стоимость внедрения RFID: сколько это реально стоит компании

Вы когда-нибудь задумывались, почему гиганты ритейла и огромные производственные холдинги тратят миллионы на крошечные наклейки с чипами? Все просто: когда у вас на балансе тысячи объектов, старые методы учета начинают «съедать» ваши деньги быстрее, чем инфляция.

