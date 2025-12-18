СФР уточнил, когда перечисляет пособие по больничному

Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в течении 10 рабочих дней после получения сведений от работодателя.

В памятке для застрахованных граждан по вопросам назначения и выплаты пособий (есть у «Клерка») СФР разъяснил, в какие сроки перечисляют пособие по временной нетрудоспособности.

Выплата пособия по больничному производится в течении 10 рабочих дней со дня представления работодателем необходимых сведений для назначения пособия, уточнило ведомство.