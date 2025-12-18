Самозапрет на оформление сим-карт установили 800 тысяч человек

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что почти 800 тыс. человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт. Кроме того, действует уже больше 20 млн самозапретов на получение кредитов.

Сейчас россияне могут отказаться от рекламных рассылок и спам-звонков, которые часто применяют, чтобы навязать сомнительные товары и услуги, а также выманить персональные данные.

«Сотовые операторы применяют инструменты анализа трафика, позволяющие в реальном времени блокировать мошеннические вызовы», — сказано на сайте кабмина.

Для борьбы с мошенниками банки внедряют системы анализа транзакций, предупреждают клиентов о подозрительных операциях и блокируют их. В 2024 году банки предотвратили 27 млн сделок без согласия клиентов.

За 10 месяцев 2025 года число зарегистрированных цифровых преступлений сократилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.