Минфин предлагает развивать упрощенный учет и отчетность + сближать с МСФО
По инициативе Минфина в марте-октябре 2025 года провели оценку, которая подтвердила наличие в РФ развитой инфраструктуры корпоративной отчетности и достаточно высокую степень ее соответствия международным стандартам.
Рассматривали состояние национальной инфраструктуры корпоративной отчетности, прогресс в ее развитии, деятельность государственных и негосударственных органов, участвующих в ее создании и поддержании, говорится на сайте ведомства.
Целью оценки было выявление проблемных областей и определение дальнейших шагов по совершенствованию системы корпоративной отчетности.
Получили такие количественные показатели:
нормативно-правовая основа – 85,5%;
институциональная основа – 96,5%;
кадровое обеспечение – 94,9%;
учет, отчетность и аудит в государственном секторе – 72,9%.
Для дальнейшего развития инфраструктуры корпоративной отчетности предлагают такие меры:
сближение правил бухгалтерского учета и отчетности со стандартами МСФО;
внедрение отчетности об устойчивости;
совершенствование системы упрощенного учета и отчетности;
развитие институтов контроля качества финансовой отчетности.
Также важным назвали укрепление институтов установления стандартов раскрытия нефинансовой отчетности и надзора за их соблюдением.
Оценку провели по методике, разработанной Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД1) и рекомендованной к использованию Межправительственной рабочей группой экспертов по международным стандартам учета и отчетности ООН.
