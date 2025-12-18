Минфин предлагает развивать упрощенный учет и отчетность + сближать с МСФО

Ведомство провело независимую оценку инфраструктуры корпоративной отчетности в 2025 году.

По инициативе Минфина в марте-октябре 2025 года провели оценку, которая подтвердила наличие в РФ развитой инфраструктуры корпоративной отчетности и достаточно высокую степень ее соответствия международным стандартам.

Рассматривали состояние национальной инфраструктуры корпоративной отчетности, прогресс в ее развитии, деятельность государственных и негосударственных органов, участвующих в ее создании и поддержании, говорится на сайте ведомства.

Целью оценки было выявление проблемных областей и определение дальнейших шагов по совершенствованию системы корпоративной отчетности.

Получили такие количественные показатели:

нормативно-правовая основа – 85,5%;

институциональная основа – 96,5%;

кадровое обеспечение – 94,9%;

учет, отчетность и аудит в государственном секторе – 72,9%.

Для дальнейшего развития инфраструктуры корпоративной отчетности предлагают такие меры:

сближение правил бухгалтерского учета и отчетности со стандартами МСФО ;

внедрение отчетности об устойчивости;

совершенствование системы упрощенного учета и отчетности;

развитие институтов контроля качества финансовой отчетности.

Также важным назвали укрепление институтов установления стандартов раскрытия нефинансовой отчетности и надзора за их соблюдением.

Оценку провели по методике, разработанной Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД1) и рекомендованной к использованию Межправительственной рабочей группой экспертов по международным стандартам учета и отчетности ООН.