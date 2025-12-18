На изменение объекта налогообложения АУСН есть ограничение

В течение календарного года изменить объект на автоУСН нельзя.

Налоговая служба уточнила, когда налогоплательщик на АУСН может изменить объект налогообложения – «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот.

Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. Для этого нужно уведомить налоговую до 31 декабря предшествующего года, уточнили в чате ФНС.

При этом в течение календарного года изменение объекта налогообложения не допускается (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

