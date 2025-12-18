Ипотечную субсидию для многодетных предлагают ежегодно индексировать

Субсидия в размере 450 тыс. рублей введена в 2019 году и ни разу не повышалась.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагает ввести ежегодную индексацию на уровень инфляции ипотечной субсидии для многодетных семей.

Законопроект направлен на заключение в кабмин.

Изменения предлагается внести в закон о мерах господдержки семей с детьми в части погашения обязательств по ипотечным кредитам. Предусмотрено ежегодное увеличение суммы 1 февраля текущего года в соответствии с реальным размером инфляции за прошедший год.

Останина отметила, что мера поддержки для семей с тремя и более детьми введена с 2019 года. Им положена субсидия в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита. Средства направляют на погашение задолженности по основному долгу, а если он меньше 450 тысяч – то на погашение процентов по кредиту.

За прошедшие шесть лет размер выплаты ни разу не увеличивался, несмотря на инфляцию и ежегодную индексацию пособий и материнского капитала, уточнила депутат.