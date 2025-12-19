❌ На АУСН нельзя учесть расходы, переходящие с иных режимов налогообложения

Компании и ИП не смогут принять в расход на АУСН платежи и авансы, которые прошли до перехода на этот специальный режим.

В чате ФНС пользователь спрашивает, можно ли будет в 2026 году зачесть в расходы аванс, который оплатили поставщику в 2025 году, но сам товар будет отгружен только в 2026-м. Пока что компания применяет УСН «доходы минус расходы», НДС не платит. Собирается в 2026 году перейти на АУСН.

Представитель ФНС объяснил, что при исчислении налоговой базы по АУСН не учитываются расходы, которые были до перехода с иных режимов налогообложения на спецрежим.

В федеральном законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ (об АУСН) нет специальных норм, которые предусматривают порядок учета материальных расходов по зарплате и страховым взносам, а также по расходам на оплату товаров, приобретенных для дальнейшей реализации до перехода на АУСН.

То есть учесть на АУСН переходящие расходы нельзя.