Налоговая: зарегистрировать ККТ – недостаточно. Через нее надо проводить все расчетные операции

В новых регионах все ИП и компании перешли на обязательное использование касс. В 2025 году в ДНР уже начислили более 6,5 млн рублей штрафов.

В 2025 году все организации и предприниматели новых регионов перешли на обязательное применение контрольно-кассовой техники, напомнили налоговики.

Но некоторые допускают ошибки и нарушают законодательство: несвоевременно регистрируют ККТ, проводят расчеты без оформления кассовых чеков, не выдают покупателю фискальные документы.

Налоговики ведут мониторинг расчетных операций и отслеживают объемы реализации в режиме онлайн. Это позволяет быстро выявлять нарушения и принимать меры.

«Так, в 2025 году по итогам контрольных закупок и документарных проверок налоговыми органами ДНР начислено более 6,5 млн руб. штрафных санкций, из них 2,8 млн руб. - результат документарных проверок», — добавила налоговая.

Если ККТ поставили на учет не вовремя, приняли платеж без использования кассы – следует на каждую операцию сформировать отдельный чек коррекции.

Важно учитывать, что своевременной регистрации кассы недостаточно. Все расчетные операции должны проводиться через ККТ.

Невыполнение этого требования может стать основанием для проведения документарных проверок, так как объемы выручки налоговики видят в режиме реального времени.