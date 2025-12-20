😬 Посчитан ущерб имуществу от главного героя фильма «Один дома»

«Один дома» стоил бы в конце 2025 года родителям минимум 1,3 млн рублей.

Помимо забытого ребенка, семья главного героя столкнулась бы с минимум тремя страховыми случаями, два из которых вполне покрывают стандартные страховки.

По оценкам Страхового Дома ВСК (они в распоряжении «Клерка»), размер ущерба по итогам приключений семьи Маккалистеров составил бы минимум 1,3 млн рублей.

Самое дорогое в денежном эквиваленте последствие неудавшегося новогоднего отпуска семьи в фильме — необходимость срочно вернуться домой. Забытый дома несовершеннолетний ребенок— это веская причина для прерывания поездки, но не страховой случай. Страховка бы не компенсировала семье затраты на отпуск и стоимость билетов, купленных для поездки обратно в Чикаго из Парижа.

По ценам 2025 года только одни авиабилеты в последний момент могли бы обойтись семье из 9-10 человек в 250-300 тыс. рублей.

Моральный ущерб тоже не покрывается стандартными страховыми полисами. Если только ДМС на семейную психотерапию.

А вот ущерб, причиненный дому Маккалистеров, покрывается стандартным полисом страхования имущества.

Так как основные «схватки» происходили именно в доме, он получил серьезные разрушения. И практически все это покрывалось бы полисом, так как непредвиденные ситуации возникли в результате действий злоумышленников, проникших в жилище. Например, кража со взломом или пожар.

Сумма компенсации составила бы не менее 1 млн рублей.

Таким образом, если бы у семьи Кевина не было страховки, новогодние приключения обошлись бы им минимум в 1,3 млн рублей. А при наличии полиса, минимум 70% этой суммы было бы компенсировано страховой компаний.