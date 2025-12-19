Госдума приняла закон о постепенной локализации автомобилей самозанятых в такси
18 декабря 2025 года депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о смягчении требований к локализации автомобилей самозанятых, которые сотрудничают с такси.
«Учитывая поступившие обращения, обратную связь из комментариев, вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение семи лет», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно закону, для работающих на своих автомобилях самозанятых будет квота 25% от общего числа машин, зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ на начало года.
В реестр такси будут включат самозанятых, если:
их транспортное средство находится в собственности больше шести месяцев;
водитель использует машину самостоятельно, без привлечения третьих лиц.
Закон вступит в силу с момента официальной публикации.
