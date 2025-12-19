Назвали основные ошибки при заполнении деклараций 3-НДФЛ

Налогоплательщики часто не вовремя подают декларации, не прикладывают документы и путают номера.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС по Новгородской области Наталья Степанова рассказала о типовых ошибках и нарушениях при представлении деклараций по форме 3-НДФЛ. Их выявили налоговики в ходе камеральных проверок.

Это такие ошибки:

неверное указание номера корректировки при отправке нескольких деклараций за один год. Так, первый номер корректировки в случае направления уточненки за этот же год должен быть «1» и далее по порядку – «2», «3» и т. д.;

несвоевременное представление декларации в случае получения доходов, обязательных к декларированию (от реализации имущества, сдачи его в аренду и др.), или неуказание этих доходов в декларации;

представление декларации для налоговых вычетов: без приложения подтверждающих документов; с заявлением вычетов за те годы, в которых отсутствует право на их получение; с заявлением вычетов в общей сумме, превышающей максимально допустимый размер;

неправильный расчет остатка имущественного налогового вычета и др.

С 2025 года действует новая форма 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@, уточнила Степанова.

В ней учтены изменения в правилах исчисления НДФЛ и условиях применения налоговых вычетов, введенные в 2025 году.