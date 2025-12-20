💢 Круг налогоплательщиков НДС в России будет ежегодно расширяться

При превышении соответствующего лимита дохода на УСН или ЕСХН налогоплательщики начинают платить налог на добавленную стоимость. В силу изменений в НК РФ с 2026 года в рамках налоговой реформы с каждым годом вероятность попасть на НДС увеличивается.

Становятся плательщиками НДС юридические лица и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), чей доход превышает установленные лимиты:

в 2026 году — 20 млн руб. (за 2025 г. тоже);

в 2027 г. — 15 млн;

в 2028 году и последующих — 10 млн рублей.

Пример С 1 января 2026 года налогоплательщик освобожден от уплаты НДС, потому что его доходы за 2025 год не превысили 20 млн руб. Но в мае 2026 доходы с начала года превысят 20 млн. Тогда с 1 июня 2026 года он наряду с УСН должен уплачивать и НДС.

Налоговики обратили внимание, что плательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) с доходами от деятельности за предыдущий год более 60 млн рублей, тоже начинают платить НДС.

Если порог не превышен, действует освобождается от уплаты НДС. Но нужно подать соответствующее уведомление в налоговый орган.