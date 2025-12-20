Ставка НДФЛ может меняться в течение налогового периода

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу налогоплательщика, а только к той части, которая превысила установленный НК РФ порог.

Налоговики напомнили о введенной с 1 января 2025 года прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц:

ставка 13% — применяется к годовому доходу до 2,4 млн рублей ;

ставка 15% — к сумме дохода, превышающей 2,4 млн, но не более 5 млн рублей;

далее — ставки поэтапно увеличиваются до 18%, 20% и 22% для сверхвысоких доходов.

Особо отмечено, что повышенная ставка НДФЛ применяется не ко всему доходу налогоплательщика, а только к той части, которая превысила установленный порог. Расчет ведется нарастающим итогом с начала года, поэтому ставка может меняться в течение налогового периода.

Новый порядок касается не только заработной платы, но и доходов по договорам ГПХ, от аренды имущества, дивидендов и других источников.