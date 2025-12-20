👍 С 2026 года вычеты по НДФЛ на спорт станут доступнее

Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе расширил нормы НК РФ о социальном налоговом вычете по НДФЛ за занятия спортом, фитнесом, сдачу норм ГТО, а также физкультурно-оздоровительные услуги.

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в НК, расширяющие возможности получения социального вычета (закон № 425-ФЗ).

Так, вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, позволяющий вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы на занятия в спортзале, фитнес-клубе или спортивной секции, можно будет получить не только за себя и детей, но и за родителей-пенсионеров.

А вычет за сдачу нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) можно будет оформить после прохождения не только диспансеризации, но и профилактического медицинского осмотра.

УФНС обращает внимание, что новые основания предоставления социальных налоговых вычетов с учетом указанных изменений применяются к расходам, понесенным только с 1 января 2026 года.

Право на вычет действует три года и предоставляется гражданам за налоговый период, в котором были соответствующие расходы и уплачен НДФЛ. Так, в 2025 году можно оформить возврат НДФЛ за 2022, 2023 и 2024 годы.

Если в каком-то году вычет не использовали полностью, на следующий год он не переносится, предупредили налоговики.