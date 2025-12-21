Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) ввел новые общероссийские льготы по налогам на транспорт и землю.

Законом № 425-ФЗ с налогового периода 2022 года введены федеральные льготы по транспортному и земельному налогам (подп 9.1-9.5 п. 1 ст. 407 НК):

для ветеранов боевых действий;

участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

С налогового периода 2026 года введена федеральная льгота по транспортному налогу для Героев СССР, РФ, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней.

По транспортному налогу

Будет льгота (освобождение) в отношении одного транспортного средства с максимально исчисленной суммой налога.

Налоговики уточнили, что есть исключения. Это — легковые авто, сумма налога по которым исчисляется с учетом повышающего коэффициента 3, водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.

По земельном налогу

Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров (6 соток) площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков из льготной категории.