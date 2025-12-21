Что учесть, объявляя себя банкротом: налоговая назвала минусы, о которых умалчивают

Легко списать долги при инициировании физическим лицом процедуры своего банкротства не получится.

Заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Саратовской области Лариса Доброва напомнила, что инициировать процедуру банкротства можно, если доход не позволяет своевременно платить по долгам и в ближайшее время финансовое положение не изменится.

Зачастую физлица берут кредиты и микрозаймы под высокие проценты, фактически не имея возможности справиться с такой нагрузкой. Они рассчитывают на широко транслируемую в СМИ «возможность легко списать долги», не всегда осознавая последствия признания гражданина банкротом, пояснила Доброва.

С одной стороны, банкротство освобождает от долгов и внимания коллекторов. Но у этой процедуры есть и значительные минусы, о которых умалчивают.

Например: