Что учесть, объявляя себя банкротом: налоговая назвала минусы, о которых умалчивают
Заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Саратовской области Лариса Доброва напомнила, что инициировать процедуру банкротства можно, если доход не позволяет своевременно платить по долгам и в ближайшее время финансовое положение не изменится.
Зачастую физлица берут кредиты и микрозаймы под высокие проценты, фактически не имея возможности справиться с такой нагрузкой. Они рассчитывают на широко транслируемую в СМИ «возможность легко списать долги», не всегда осознавая последствия признания гражданина банкротом, пояснила Доброва.
С одной стороны, банкротство освобождает от долгов и внимания коллекторов. Но у этой процедуры есть и значительные минусы, о которых умалчивают.
Например:
будут испорчены деловая репутация и кредитная история;
на время рассмотрения дела о банкротстве должнику запрещено распоряжаться своим имуществом и счетами;
при наличии судебного запрета ограничат право выезда за границу.
