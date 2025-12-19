8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 80 рублей, евро стоит 94,2.

На 18 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,4 рубля, курс евро — 94,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

80,0301 рубля

Евро

94,2524 рубля

Юань

11,3328 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 18 декабря 2025 года курс доллара был 80,3807 рубля, евро — 94,1478, юаня — 11,3698.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала, что сценарий укрепления рубля сменится умеренным ослаблением в начале 2026 года. Эксперт ожидает курс в районе 90-100 рублей за доллар.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

