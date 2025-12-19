💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 декабря 2025 года
Банк России установил курс доллара США 80 рублей, евро стоит 94,2.
На 18 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,4 рубля, курс евро — 94,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,0301 рубля
Евро
94,2524 рубля
Юань
11,3328 рубля
Для сравнения, 18 декабря 2025 года курс доллара был 80,3807 рубля, евро — 94,1478, юаня — 11,3698.
Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала, что сценарий укрепления рубля сменится умеренным ослаблением в начале 2026 года. Эксперт ожидает курс в районе 90-100 рублей за доллар.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
