💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 декабря 2025 года

На 18 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,4 рубля, курс евро — 94,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,0301 рубля Евро 94,2524 рубля Юань 11,3328 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 18 декабря 2025 года курс доллара был 80,3807 рубля, евро — 94,1478, юаня — 11,3698.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала, что сценарий укрепления рубля сменится умеренным ослаблением в начале 2026 года. Эксперт ожидает курс в районе 90-100 рублей за доллар.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.