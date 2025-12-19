Предприниматели считают избыточным платить за лицензии. И не только

Большинство предпринимателей не понимают связи между неналоговыми платежами и услугами, которые они получают на выходе.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова рассказала, что для 43% предпринимателей неналоговые платежи составляют весомую или критическую долю финансовой нагрузки. Из этого числа бизнесменов 57% назвали избыточными платежи за лицензии и разрешения.

Также бизнес не хотел бы оплачивать обязательную сертификацию и декларирование товаров, разрешение на строительство и эксплуатацию объектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ТПП.

Кроме того, 45% считают избыточными платежи за подключение и использование инфраструктуры, например, энергосетей или коммунальных ресурсов. Предприниматели еще отметили обязательные взносы и страховые платежи, в том числе членство в саморегулируемых организациях (38%), экологические и утилизационные сборы (34%), навязанные расходы по покупке отдельных цифровых решений (28%).

Больше половины предпринимателей не видят связи между такими неналоговыми платежами и получаемыми услугами. Подобные сборы воспринимают как скрытые налоги. Только 20% назвали связь прозрачной и обоснованной.

65% бизнесменов хотят сократить и отменить избыточные платежи, устранить дублирующие сборы и ввести мораторий на новые. 36% просят повысить прозрачность тарифов, а 34% хотят упростить процедуру получения разрешений.

Недавно мы писали, что депутаты упростили получение лицензий на продажу алкоголя.