👉 С 2026 года появятся новые профессии и должности

С 1 января 2026 года вступят в силу изменения, связанные с профессиями и их названиями.

Новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов утвержден приказом Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст.



Действующий классификатор был утвержден в 1994 году, а последние изменения в него вносились в 2012 году.

Среди новых профессий и должностей – коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и другие.

Ввели новые специальности в сфере IT, финансах, производстве контента, экологии и других.

Всего в новом списке 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих.

От должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, отметил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.

Поэтому он рекомендует проверить трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе.

