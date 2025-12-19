Грузчик в 2026 году должен работать с системами учета, электронными накладными и новыми технологиями

В топ-20 самых востребованных навыков для грузчиков кроме традиционных умений — выносливости, приемки и выкладки товара, работы с ТМЦ, проведения инвентаризации — добавились компетенции, связанные:

с командной работой (упоминалось почти 6 тыс. раз в вакансиях для грузчиков);

складской логистикой (более 2 тыс. упоминаний в вакансиях).

Об этом сообщает сервис hh.ru (исследование есть у «Клерка»).

Все чаще требуются сотрудники, которые умеют пользоваться системами учета, корректно работать с товарными документами и оборудованием, понимать логику движения товарных потоков. Также требуется умение работать с ПК и терминалами сбора данных.

Профессия грузчика трансформируется из классической специальности, где задействованы только физические качества, в профессию, связанную с новыми технологиями, считают аналитики.

«Современный грузчик взаимодействует с терминалами сбора данных, системами штрихкодирования и электронными накладными, контролирует корректность данных и работу автоматизированных линий», — добавила Марина Дорохова, руководитель направления Карьера и навыки hh.

Грузчики входят в топ-20 самых востребованных специалистов в 2025 году. За 11 месяцев для них опубликовано 104,8 тыс. вакансий. Самый большой спрос на грузчиков в Московской области – на нее приходится 15,6 тыс. вакансий или 15% от общего объема. На втором месте – Москва (8%), на третьем – Санкт-Петербург (5%).

По итогам 11 месяцев медиана предлагаемой зарплаты грузчика в России составила 59,9 тыс. рублей. За год она выросла на 10%.

Самые высокие зарплаты предлагают в Камчатском крае – 80 тыс. рублей, Москве – 79,7 тыс., Магаданской области – 77,3 тыс., Сахалинской области – 77 тыс., Московской области – 75,9 тыс. рублей.

