👀 ФНС спросили о запрете самозанятым формировать чек на крупную сумму задним числом

Плательщики НПД могут выдать чек на любую большую сумму, но важно не превышать годовой лимит дохода.

В чате ФНС появился вопрос про чек самозанятых. Можно ли плательщику налога на профессиональный доход выдать чек на большую сумму, но при этом задним числом.

Представитель ФНС ответил, что у самозанятых нет ограничений по сумме сформированных чеков. Однако нужно следить за предельным допустимым доходом за год.

Также налоговики объяснили, что за чеки, которые сформировали с нарушением сроков, могут начислить штраф в размере 20% от полученного дохода, а за повторное нарушение в течение полугода — 100% дохода.

Если самозанятый получил расчет наличными или с помощью банковской карты, чек нужно выдать сразу. При переводах и других безналичных расчетах — до 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором поступила оплата.

