👀 ФНС спросили о запрете самозанятым формировать чек на крупную сумму задним числом
В чате ФНС появился вопрос про чек самозанятых. Можно ли плательщику налога на профессиональный доход выдать чек на большую сумму, но при этом задним числом.
Представитель ФНС ответил, что у самозанятых нет ограничений по сумме сформированных чеков. Однако нужно следить за предельным допустимым доходом за год.
Также налоговики объяснили, что за чеки, которые сформировали с нарушением сроков, могут начислить штраф в размере 20% от полученного дохода, а за повторное нарушение в течение полугода — 100% дохода.
Если самозанятый получил расчет наличными или с помощью банковской карты, чек нужно выдать сразу. При переводах и других безналичных расчетах — до 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором поступила оплата.
