❗ Президент РФ рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями
Если предприниматели не могут оплачивать услуги бухгалтера, то они могут выбрать автоматизированное ведение учета, которые предлагают банки.
В прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Президенту задали вопрос о повышении налоговой нагрузки на малый бизнес.
Индивидуальный предприниматель пожаловался, что в 2026 году не сможет применять привычную патентную систему налогообложения (ПСН). Ему придется нанимать бухгалтера, а также нести больше издержек.
Владимир Путин предложил ИП не тратить средства на ведение бухгалтерского учета, а посмотреть в сторону автоматизированных систем. Например, это могут предложить некоторые банковские сервисы.
Кроме того, Президент обещал обсудить с Правительством, как снизить нагрузку на малый бизнес.
