Центробанк: рост цен в октябре-ноябре 2025 года замедлился до 4,6%

19 декабря 2025 года Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

Такое решение регулятор принял из-за того, что отклонение экономики от траектории сбалансированного роста уменьшается. Активность продолжается умеренными темпами, но по отраслям нет однородной динамики. Внутренний спрос поддерживает рост доходов населения и активация кредитования.

В октябре-ноябре 2025 года рост цен замедлился до 4,6%, что в перерасчете на год составляет 6,6%. Показатель базовой инфляции не изменился — 4,3%. Годовая инфляция на 15 декабря составила 5,8%, а по итогам 2025 года будет ниже 6%.

Кредитные ставки снизились и завершили подстройку к смягчению денежно-кредитной политики. Домохозяйства по-прежнему склонны к сбережению.

«Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики», — сказано на сайте ЦБ.

Также ЦБ отметил, что на рынке труда снижается напряженность. Становится меньше компаний с дефицитом кадров. В 2026 году работодатели планируют более умеренные индексации зарплат.

Проинфляционные риски продолжают преобладать над дезинфляционными. Они связаны с высокими инфляционными ожиданиями и эффектами от повышения НДС, с ухудшением условий внешней торговли. Дезинфляционные риски связаны со значительным замедлением внутреннего спроса.