После ликвидации организации СФР все равно выплатит пособия в связи с материнством

Если мать уволена по причине ликвидацией предприятия, ей полагается пособие по беременности и родам или по уходу за ребенком.

Если прекратили работу из-за ликвидации организации, СФР все равно выплатит пособия в связи с материнством, напомнил фонд.

Ликвидация — это официальное прекращение деятельности работодателя: закрытие счетов, увольнение всех сотрудники, компания исключается из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Если в трудовой книжке причиной увольнения указана именно ликвидация, то у женщины сохраняется право на пособие по беременности и родам, а также на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Так, пособие по беременности и родам выплатят суммарно за весь период отпуска:

140 дней (70 + 70) – стандартный срок;

156 дней (70 + 86) – при осложненных родах;

194 дня (84 + 110) – при многоплодной беременности.

Право на него есть у беременной или родившей женщины, уволенной в связи с ликвидацией, а также у усыновительницы ребенка до 3 месяцев.

Размер пособия – 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление в СФР в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по БиР. При этом в течение года после увольнения обязательно получить статус безработной в центре занятости.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет платят ежемесячно, оно привязано к зарплате.

Его может получить любой член семьи, уволенный в период отпуска по уходу за ребенком

Размер пособия — 40% среднего заработка за последние 12 месяцев до декрета.

Для оформления выплаты нужно подать заявление в Соцфонд. При этом пособие назначается только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.