📄 С 15 января 2026 — новые формы заявлений о возврате и зачете сумм на ЕНС

С 2026 года нужно применять новые формы и форматы документов для возврата и зачете сумм на едином налоговом счете.

ФНС изменила формы и электронные форматы документов о возврате и зачете налогов, сборов и взносов.

15 декабря 2025 года приказ ведомства от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@ зарегистрировал Минюст и опубликован на портале правовой информации.

В заявление о возврате положительного сальдо ЕНС добавили поля для номеров:

платежной карты. Поле заполняют, если есть карта, оформленная в РФ;

записи в ЕРН (для физлиц – не ИП). Если поле заполнено, указывать данные паспорта не нужно.

В форму заявления о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности, также добавили номер платежной карты. Из бланка убрали вид платежа – штраф.

В заявление о зачете положительного сальдо ЕНС в части зачета в счет обязанности другого лица добавили поля для указания его КПП.

Кроме того, уточнили поля, где отражают зачет в счет долга, который не учитывается в совокупной обязанности.

Новые формы будут применять с 15 января 2026 года.