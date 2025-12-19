📄 С 15 января 2026 — новые формы заявлений о возврате и зачете сумм на ЕНС
ФНС изменила формы и электронные форматы документов о возврате и зачете налогов, сборов и взносов.
15 декабря 2025 года приказ ведомства от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@ зарегистрировал Минюст и опубликован на портале правовой информации.
В заявление о возврате положительного сальдо ЕНС добавили поля для номеров:
платежной карты. Поле заполняют, если есть карта, оформленная в РФ;
записи в ЕРН (для физлиц – не ИП). Если поле заполнено, указывать данные паспорта не нужно.
В форму заявления о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности, также добавили номер платежной карты. Из бланка убрали вид платежа – штраф.
В заявление о зачете положительного сальдо ЕНС в части зачета в счет обязанности другого лица добавили поля для указания его КПП.
Кроме того, уточнили поля, где отражают зачет в счет долга, который не учитывается в совокупной обязанности.
Новые формы будут применять с 15 января 2026 года.
