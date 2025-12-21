Если сотрудники работают не по адресу ЕГРЮЛ, то это обособленное подразделение

В налоговую нужно обязательно сообщать об открытии и наличии обособок, иначе будет штраф.

Согласно ст. 23 НК, организации обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения обо всех обособленных подразделениях, созданных в РФ.

Обособленное подразделение – это любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Рабочее место считается стационарным, если создается на срок более 1 месяца. Территориальная обособленность от организации определяется адресом, отличающимся от адреса юрлица.

Таким образом, если сотрудники компании работают на территории, отличной от адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), то организация должна поставить на учет такую обособку, объясняет УФНС.

Сообщение о создании обособленных подразделений подают по форме С-09-3-1 (утв. приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@). Срок его подачи — один месяц со дня создания.

Подать сообщение можно:

в ИФНС по месту нахождения организации (лично или через представителя);

по почте заказным письмом;

по телекоммуникационным каналам связи;

через личный кабинет налогоплательщика.

В случае электронной подачи документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или иного уполномоченного доверенностью лица.

За непредставление в срок сообщения о создании обособки предусмотрены налоговые санкции по ст. 126 НК.

Известно, что налоговики иногда проводят спецмероприятия для побуждения юрлиц к постановке на налоговый учет своих обособок.