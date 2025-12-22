На форуме «Клерка» спросили – в каком случае налоговая может переквалифицировать дивиденды в зарплату руководителя. Директор в компании не получает зарплату (не оформлен по трудовому договору), но может ли он получать дивиденды. Или есть риск, спрашивает подписчица.

Единственный учредитель может возложить на себя исполнение обязанности директора без трудового договора, не получать зарплату, но получать дивиденды, напомнили в обсуждении.

Но налоговая может посчитать выплаченные дивиденды зарплатой и начислить не только НДФЛ, но и страховые взносы.

Поэтому дивиденды всегда должны быть подтверждены документально. Такими документами могут быть протокол учредителей на основании анализа прибыли компании, баланс, решение участника, расчет чистых активов.

Опасаться переквалификации нужно тем фирмам, где платят сколько хотят и когда хотят, добавили коллеги.

Кроме того, с 1 января 2026 года нужно будет платить за руководителя – ЕИО страховые взносы, даже если он не получает зарплату. Эта обязанность распространяется в том числе на ситуации, когда директор не оформлен, ранее разъясняли налоговики.