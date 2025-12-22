Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья не продлят на 2026 год
Путин поручил кабмину не продлевать мораторий для поддержки строительной отрасли.
Президент России поручил Правительству не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в эксплуатацию.
Он напомнил, что решение о моратории с целью поддержки строительной отрасли приняли в период пандемии коронавирусной инфекции.
«Он действует, этот мораторий, на штрафы [для застройщиков] до конца года. Полагаю, достаточно. И попрошу Правительство мораториев подобных <…> не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя», — сказал Владимир Путин в ходе «Итогов года».
Глава государства ответил на обращение от россиянки, которая купила квартиру, но так и не получила ее из-за постоянного переноса сроков сдачи дома.
