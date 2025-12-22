Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья не продлят на 2026 год

Президент России поручил Правительству не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в эксплуатацию.

Он напомнил, что решение о моратории с целью поддержки строительной отрасли приняли в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Он действует, этот мораторий, на штрафы [для застройщиков] до конца года. Полагаю, достаточно. И попрошу Правительство мораториев подобных <…> не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя», — сказал Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Глава государства ответил на обращение от россиянки, которая купила квартиру, но так и не получила ее из-за постоянного переноса сроков сдачи дома.