Банки Армении, Сербии начали приостанавливать транзакции у некоторых россиян

Банки Армении и Сербии приостанавливают отдельные транзакции россиянам, а в Казахстане, Таджикистане и Омане усилили проверки — из-за этого переводы идут дольше и иногда требуют допдокументы,

По данным издания, проблемы у российских граждан также начались в банках Казахстана, Таджикистана и Омана – они усилили индивидуальные проверки транзакций. Как пишет издание, ссылаясь на юристов и финансовых консультантов, причиной могло стать решение Евросоюза о внесении РФ в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, несмотря на то что оно вступит в силу только в 2026 году.

Ограничения касаются как физических лиц, так и бизнеса. Как отмечает РБК, кредитные организации, в первую очередь проводящие операции в евро, начали приостанавливать транзакции и ужесточать проверки. Из-за этого увеличились сроки платежей, а в некоторых случаях у россиян запросили дополнительные документы, отмечает РБК. Например, изданию известны случаи отказа в проведении платежей в сербском Alta Bank и армянском АМИО Банке.