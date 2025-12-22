🔮 После слов Путина внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Инициативу собираются внести уже в третий раз, теперь надеются на ее принятие.

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг снова внесут в Госдуму. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Ранее такие инициативы уже вносились, но не были поддержаны.

19 декабря на «Итогах года» Путин заявил, что оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб гражданам и с этим необходимо бороться.

«Я буду вносить в третий раз законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг, эзотериков, практиков. Я надеюсь, что после того, как президент высказался <…>, правительство переосмыслит и уже даст положительное заключение на мой законопроект», — отметил Свинцов.

По его словам, что запрет рекламы эзотерических услуг публично поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Депутат считает, что «безумное увлечение граждан различными эзотерическими услугами, практиками, литературой – это действительно огромный вред и психологическому здоровью, и финансовому состоянию». Свинцов рад, что этот вопрос вышел на уровень президента.