📅 До конца декабря 2025 нужно два раза сдать ЕНП-уведомления
Региональное УФНС напомнило о сроках представления в декабре уведомления об исчисленных суммах налогов.
Когда нужно отправить ЕНП-уведомления:
не позднее 25 числа по НДФЛ – за период выплаты дохода с 1 по 22 декабря (код отчетного периода — 34/03);
не позднее 30 числа по НДФЛ (последний рабочий день текущего года) – за период выплаты дохода с 23 по 31 декабря (код отчетного периода — 34/13);
не позднее 25 числа – по страховым взносам за ноябрь 2025 года (код отчетного периода — 34/02).
Для выплаты дивидендов нужно рассчитывать налоговую базу отдельно и не учитывать все остальные налоговые базы для применения ставки НДФЛ.
В 2026 году единая предельная величина базы для расчета страховых взносов составит 2 979 000 рублей, добавили налоговики.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.
