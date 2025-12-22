📅 До конца декабря 2025 нужно два раза сдать ЕНП-уведомления

За период выплаты дохода с 1 по 22 декабря нужно отчитаться по НДФЛ до 25 декабря, а за период с 23 по 31 декабря – 30 декабря.

Региональное УФНС напомнило о сроках представления в декабре уведомления об исчисленных суммах налогов.

Когда нужно отправить ЕНП-уведомления:

не позднее 25 числа по НДФЛ – за период выплаты дохода с 1 по 22 декабря (код отчетного периода — 34/03 );

не позднее 30 числа по НДФЛ (последний рабочий день текущего года) – за период выплаты дохода с 23 по 31 декабря (код отчетного периода — 34/13 );

не позднее 25 числа – по страховым взносам за ноябрь 2025 года (код отчетного периода — 34/02).

Для выплаты дивидендов нужно рассчитывать налоговую базу отдельно и не учитывать все остальные налоговые базы для применения ставки НДФЛ.

В 2026 году единая предельная величина базы для расчета страховых взносов составит 2 979 000 рублей, добавили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и страховые взносы, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь составлять отчетность, работать с кадрами и ЭДО. Мы обновили программу и добавили 18 уроков с разбором всех изменений налоговой реформы-2026: НДС, спецрежимов и новых тарифов.

Цена со скидкой 70 %: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.