Сбер начал давать бесплатные консультации по налогам
Получить бесплатную консультацию смогут все индивидуальные предприниматели, даже если у них не открыт расчетный счет в Сбербанке.
Сбербанк расширил линейку сервисов для ИП, чтобы бизнес мог самостоятельно разобраться в налогах и вести бухгалтерию.
У банка появились бесплатные консультации, на которых предприниматели смогут получить ответы по вопросам налогового администрирования и учета, включая лимиты УСН, работу на АУСН и с НДС. Об этом сказано на сайте банка.
Услуга доступна по номеру единой горячей линии или в онлайн-чате «СберБизнес».
Получить консультацию могут все ИП, независимо от того, в каком банке у них открыт расчетный счет.
