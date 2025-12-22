8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Сбер начал давать бесплатные консультации по налогам

Получить бесплатную консультацию смогут все индивидуальные предприниматели, даже если у них не открыт расчетный счет в Сбербанке.

Сбербанк расширил линейку сервисов для ИП, чтобы бизнес мог самостоятельно разобраться в налогах и вести бухгалтерию.

У банка появились бесплатные консультации, на которых предприниматели смогут получить ответы по вопросам налогового администрирования и учета, включая лимиты УСН, работу на АУСН и с НДС. Об этом сказано на сайте банка.

Услуга доступна по номеру единой горячей линии или в онлайн-чате «СберБизнес».

Получить консультацию могут все ИП, независимо от того, в каком банке у них открыт расчетный счет.

