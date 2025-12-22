Депутаты предлагают больше НДФЛ оставлять муниципалитетам
Депутаты от ЛДПР предложили в два раза увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований.
Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму 22 декабря 2025 года.
«Предлагается увеличить размер норматива зачисления НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, составляющей не более 20 миллионов рублей, до 30% (в бюджеты городских и сельских поселений – 10%)», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований составляет 15%, а в случае с городскими и сельскими поселениями – 10% и 2% соответственно. Это ограничивает возможности муниципалитетов по финансированию ключевых сфер жизнедеятельности населения, считают депутаты.
На органы местной власти возложены важные полномочия, напомнили авторы инициативы:
предоставление дошкольного и школьного образования;
дополнительного образования детей;
развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт);
создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проведение муниципальных спортивных мероприятий;
санитарно-гигиеническое просвещение населения;
предоставление малоимущим гражданам жилых помещений;
содержание библиотек;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
ряд полномочий в иных социально значимых сферах.
Принятие законопроекта окажет положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления этих полномочий.
Кроме того, ожидается повышение доступности муниципальных услуг и стимулирование экономической активности на местном уровне, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства.
Если закон примут – он вступит в силу с 1 января 2026 года.
