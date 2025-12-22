Стало известно, сколько будут получать семьи с детьми в 2026 году

В зависимости от дохода и степени нуждаемости в 2026 году семьи с детьми получат от 9,2 до 18,4 тысяч рублей в месяц.

В 2026 году размер ежемесячных выплат семьям с детьми составит от 9,2 до 18,4 тыс. рублей. Окончательная сумма зависит от дохода и нуждаемости семьи.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

Также он добавил, что семьям с детьми до 17 лет рассчитают выплаты по основании прожиточного минимума, который в 2026 году вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Это 18,4 тыс. рублей для детей и 20,6 тыс. для трудоспособных россиян.