За 2025 год вырос спрос на удаленных сотрудников

У специалистов на удаленке на 30% увеличилась предлагаемая медианная зарплата. Она достигла 71 тысячи рублей.

С января по декабрь 2025 года работодатели разместили свыше 900 тыс. вакансий для сотрудников на удаленке. Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Всего на hh больше 9,7 млн предложений о работе, причем для дистанционных сотрудников число вакансий достигло 10%, что на 2% больше, чем в 2024 году.

«Объем спроса на удаленщиков на российском рынке труда в 2025 году не только не упал, но даже вырос», — считают аналитики.

Самый большой спрос на удаленных специалистов в Москве (25% от всего объема вакансий на удаленке по стране), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (5%), Свердловской области и Татарстане (по 3%).

Заметнее всего спрос на дистанционных работников увеличился в отдаленных регионах. Например, в Забайкальском крае прирост числа вакансий для удаленщиков составил 119% год к году, в Чукотском АО — 88%, Амурской области — 65%, Магаданской области — 54%, Алтайском крае — 36%.

В 2025 году медианная предлагаемая зарплата на удаленке выросла на 30% по сравнению с 2024 годом — до 71 тыс. рублей. Сильнее всего это заметно в сфере страхования (+58%), в автомобильном бизнесе (+43%), а также в фитнесе (+42%).

Самый высокий дистанционный заработок предлагают топ-менеджерам (свыше 179 тыс. рублей) и специалистам по консалтингу (122 тыс.).