📄 С 30 декабря 2025 будут новые формы персонифицированного учета

СФР изменил формы и форматы сведений для регистрации россиян в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

СФР приказом от 17.11.2025 № 1461 утвердил новые формы и форматы сведений, используемых для регистрации людей в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Приказ опубликован на портале правовой информации 20 декабря 2025 года.

Утвердили новые формы:

анкеты зарегистрированного лица (форма АДВ-1);

заявления об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (АДВ-2);

заявления о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДВ-3);

решения об отказе в регистрации зарегистрированного лица (АДИ-8);

сведений о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).

Также приказом утвержден порядок заполнения этих документов и электронные форматы для представления сведений.

Новые формы и форматы ввели в связи с переходом на Единую централизованную цифровую платформу (ГИС ЕЦП) в социальной сфере. Прием и проведение форматно-логического контроля сведений для регистрации граждан в системе индивидуального учета переводят из действующей АИС ПФР-2 в ГИС ЕЦП.

Новые формы и форматы будут применяться с 30 декабря 2025 года.

Действующие формы и форматы, утвержденные приказом СФР от 30.10.2023 № 2153, утратят силу с этой же даты.

