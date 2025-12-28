Депутаты предлагают переводить регионам больше доходов от НДФЛ

Согласно новому законопроекту-2025, в бюджеты муниципальных образований будет поступать не 15%, а до 30% НДФЛ.

22 декабря депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому увеличат норматив зачисления НДФЛ в местные бюджеты.

Сейчас в бюджеты муниципальных образований поступает 15% НДФЛ, городским поселениям идет 10% налога, а сельским — 2%.

Законопроект предлагает зачислять в бюджеты муниципалитетов НДФЛ в части суммы налога от части налоговой базы, составляющей не более 20 млн рублей — до 30%. Для городских и сельских поселений норматив будет 10%.

«Принятие законопроекта окажет непосредственное положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления возложенных полномочий», — сказано в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта считают, что рост поступлений поможет создать условия для развития малых городов и сельских населенных пунктов, модернизировать культурные, спортивные учреждения и объекты здравоохранения. Изменения приведут к доступности услуг, экономической активности и развитию малого и среднего предпринимательства.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.