В страховой стаж включат периоды, когда самозанятый платит взносы по больничным

Минтруд разработал поправки в правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров больничных и декретных пособий.

Проект приказа ведомства опубликован 19 декабря 2025 года на портале проектов НПА.

Действующие правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и БиР утверждены приказом Минтруда ‎от 09.10.2020 № 585н.

Но законом от 15.12.2025 № 456-ФЗ ввели новые правила: с начала 2026 года самозанятые смогут добровольно платить страховых взносов в СФР и получать пособия по больничным.

Также предусмотрено, что такие периоды добровольного страхования будут включаться в страховой стаж для расчета размеров пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

В связи с этим правила подсчета и подтверждения страхового стажа нужно привести в соответствие с такими изменениями, пояснил Минтруд.

Правила дополнят положениями о включении в страховой стаж периодов деятельности, в течение которых гражданин состоял в добровольных правоотношениях по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.