❗ ФНС перечислила случаи, когда после 1 января 2026 можно в чеках указывать ставку НДС 20%

Бизнес может выдать чек со старой ставкой НДС только в четырех случаях.

С 1 января 2026 года ставка НДС будет 22%. Это значит, что всю контрольно-кассовую технику нужно обновить таким образом, чтобы в чеках была указана новая ставка.

Однако в письме ФНС от 15.12.2025 № АБ-4-20/11248@ перечислены ситуации, когда чек можно выдать со старой ставкой НДС 20%:

возврат товара с 1 января 2026, если он был продан до 2026 года;

формирование кассового чека коррекции с 1 января 2026 по расчету, совершенному до 2026 года;

предоплата за товар получена до 2026 года, а его реализация после 1 января 2026;

предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была после 1 января 2026.

Недавно мы писали, что налоговики в первом квартале 2026 года не будут штрафовать бизнес, который по техническим причинам не успел обновить прошивку касс, чтобы указывать в чеках правильную ставку НДС 22%.