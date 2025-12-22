8067 ок БСН Мобил
АУСН

❔ Можно ли для применения АУСН считать двоих работников на полставки за единицу

Чтобы применять автоУСН, у компании или ИП средняя численность работников не должна быть больше пяти человек.

Заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Кристина Тимченкова объяснила, что для применения АУСН предпринимателям нельзя считать двоих работников на полставки за единицу при подсчете средней численности.

АУСН нельзя применять организациям и ИП, у которых средняя численность работников превышает пять человек. Об этом сказано на сайте ФНС.

Средняя численность сотрудников включает:

  • среднесписочную численность работников;

  • внешних совместителей;

  • физлиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;

  • сотрудники, которые приняты на неполный рабочий день — учитываются пропорционально отработанному времени.

При расчете численности работников не учитывают тех, кто находится в отпуске:

  • по беременности и родам;

  • в связи с усыновлением ребенка — со дня его рождения;

  • по уходу за ребенком, кроме тех, кто работает неполный рабочий день с сохранением права на детское пособие.

  • Desperado

    "для применения АУСН предпринимателям нельзя считать двоих работников на полставки за единицу при подсчете средней численности"
    "сотрудники, которые приняты на неполный рабочий день — учитываются пропорционально отработанному времени"
    И как это сочетается?

