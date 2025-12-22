76% работодателей собираются поднять зарплаты на уровень инфляции в 2026 году

Зарплаты работников могут вырасти на 5-10% уже в 2026 году.

В 2026 году 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам. В основном оклады вырастут в пределах официального уровня инфляции — на 5-10%.

По данным Минэкономразвития на 15 декабря 2025 года, официальная инфляция составила 6%. Об этом пишут «Известия».

В 2024 году индексацию планировали около 75% работодателей. Тогда они ориентировались на индексацию МРОТ в 16,6%. По данным Центробанка, в 2024 году зарплату подняли 93% предприятий, а в 2025 году — около 83%.

Из-за того, что маржа не позволяет компенсировать расходы, работодатели переходят на смешанную модель мотивации сотрудников: базовая часть оклада увеличивается умеренно, а остальная часть меняется. Например, это могут быть бонусы, премии за достижение результатов, расширенный социальный пакет, гибкий график или обучение.

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала, что компании должны регулярно индексировать зарплату. Если в государственных и муниципальных учреждениях это нужно делать обязательно, независимо от финансового состояния, то в частном бизнесе ситуация другая. Закон только обязывает предусмотреть порядок индексации в локальных нормативных актах. Если эти положения существуют, их придется исполнять.

В случае премирования или повышения в должности также может вырасти зарплата. Это тоже будет считаться как индексация и не нарушит закон. Однако повышение раз в 10 лет не заменит индексацию, все должно быть периодически.

Если работодатель не повышает зарплату, можно направить обращение руководству компании, а затем в государственную инспекцию труда.

Также есть вариант обратиться в суд с иском о взыскании невыплаченных сумм, но важно сохранить все документы, которые подтвердят нарушение: расчетные листы, трудовой договор, локальные акты и переписку.