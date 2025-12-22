Депутаты предлагают полностью компенсировать жителям Крайнего Севера проезд на отдых и обратно

Сейчас размер, условия и порядок компенсации таких расходов устанавливаются местными властями и могут отличаться.

Члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовили законопроект, которым предлагается полностью компенсировать жителям Крайнего Севера проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно в пределах России.

«Законопроектом предлагается включить в ст. 325 ТК норму о компенсации проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно в размере фактически понесенных расходов», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для жителей КС к месту отдыха и обратно устанавливаются НПА органов госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления, коллективными договорами и ЛНА.

Поэтому есть неопределенность размера компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, что не гарантирует равенство всех лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в вопросе получения компенсации таких расходов.

«Так, в Ненецком автономном округе максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа не может превышать 45 тыс. рублей на работника и каждого неработающего члена его семьи», — уточнили депутаты.

А в отдельных случаях максимальный размер указанной компенсации может составлять от 17 до 20 тысяч рублей. Но средняя стоимость проезда в летний период по маршруту Нарьян-Мар — Сочи – Нарьян-Мар на одного человека составляла порядка 60 тыс. рублей.

Такая ситуация не обеспечивает компенсации расходов как таковой, поскольку покрывает лишь их часть, уверены парламентарии.