🕒 Для сотрудников с гибким графиком установят порядок утверждения рабочих часов
22 декабря 2025 года депутат Госдумы Алексей Куринный внес законопроект, по которому в ТК появится порядок утверждения и доведения графиков сменности до работников с гибким рабочим временем.
Сейчас ТК не устанавливает конкретный срок ознакомления с графиком работ в режиме гибкого рабочего времени. Из-за этого возникают ситуации, когда сотрудник узнает о новом графике за 2-5 дней до введения его в действие.
Поэтому автор законопроекта предлагает закрепить в законодательстве положение о том, что график работ в режиме гибкого рабочего времени доводится до работника в срок не позднее чем за 10 дней до введения его в действие.
Если проект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
