Трудовые отношения

🕒 Для сотрудников с гибким графиком установят порядок утверждения рабочих часов

Чтобы работники с гибким рабочим временем заранее узнали о том, когда им нужно работать, предложили обязать работодателей доводить эту информацию до сотрудников за 10 дней до введения в действие режима работы.

22 декабря 2025 года депутат Госдумы Алексей Куринный внес законопроект, по которому в ТК появится порядок утверждения и доведения графиков сменности до работников с гибким рабочим временем.

Сейчас ТК не устанавливает конкретный срок ознакомления с графиком работ в режиме гибкого рабочего времени. Из-за этого возникают ситуации, когда сотрудник узнает о новом графике за 2-5 дней до введения его в действие.

Поэтому автор законопроекта предлагает закрепить в законодательстве положение о том, что график работ в режиме гибкого рабочего времени доводится до работника в срок не позднее чем за 10 дней до введения его в действие.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

