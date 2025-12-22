8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Учет в торговле

🥃 С 1 января 2026 повысят минимальную цену на алкоголь

Минимальная цена на водку вырастет до 409 рублей за 0,5 литра.

Минфин планирует с 1 января 2026 года повысить минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Приказ ведомства  от 18.12.2025 № 181н опубликован на портале правовой информации.

Как вырастут минимальные розничные цены:

Напиток, 0,5 л

2025 год, рублей

2026 год, рублей

Водка

349

409

Бренди

472

605

Коньяк

651

755

Также установлена минимальная отпускная цена у производителей:

  • на водку – 337 рублей, оптовая – 351 рубль за 0,5 л;

  • на бренди – 457 рублей за 0,5 л, оптовая – 463 рублей;

  • на коньяк – 546 рублей, оптовая – 577 рублей.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года и будут действовать по 31 декабря 2031. 

Автор

EasyCrds&GlobalPayments
Интернет и IT

Как оплатить ChatGPT из России в 2025: Разбираемся в способах купить подписку ЧатГПТ Plus и Pro

Расскажем обо всех способах вернуть доступ к самому популярному AI-сервису в мире. В материале - честный разбор рабочих способов купить ChatGPT из России: от платежных посредников за полчаса до стратегических решений с зарубежными картами.

Как оплатить ChatGPT из России в 2025: Разбираемся в способах купить подписку ЧатГПТ Plus и Pro
1
Иван Решетов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш