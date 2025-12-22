🥃 С 1 января 2026 повысят минимальную цену на алкоголь
Минфин планирует с 1 января 2026 года повысить минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Приказ ведомства от 18.12.2025 № 181н опубликован на портале правовой информации.
Как вырастут минимальные розничные цены:
Напиток, 0,5 л
2025 год, рублей
2026 год, рублей
Водка
349
409
Бренди
472
605
Коньяк
651
755
Также установлена минимальная отпускная цена у производителей:
на водку – 337 рублей, оптовая – 351 рубль за 0,5 л;
на бренди – 457 рублей за 0,5 л, оптовая – 463 рублей;
на коньяк – 546 рублей, оптовая – 577 рублей.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года и будут действовать по 31 декабря 2031.
