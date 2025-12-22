Индустрия красоты – Путину: НДС — это налог на закрытие бизнеса

Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) 18 декабря 2025 года написала открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину.

Бизнес пишет о росте налоговой нагрузки в 20-80 раз, а предстоящее повышение налогов в письме называют не реформой, а «одномоментным сломом экономической реальности для сотен тысяч малых предпринимателей».

«Под действующие правила люди подписывали долгосрочные договоры аренды, брали кредиты, вкладывались в оборудование, планировали бизнес и семейный бюджет на несколько лет вперед. Сегодня все эти планы перечеркнуты одним решением. Без переходного периода, без диалога, без права на адаптацию», — пишут предприниматели.

В отрасли работают в основном женщины, часто матери маленьких детей и матери-одиночки. Теперь их ставят перед выбором: или закрыться, или уйти в тень, или работать в убыток до полного выгорания.

В отрасли невозможно «просто переложить налоги в цену». В услугах это невозможно без обрушения спроса.

«Мы уже видим это сейчас: впервые за многие годы декабрь — самый пустой месяц, без новогоднего ажиотажа. Выхода нет. Маржи нет. Запаса прочности нет», — говорится в письме.

АПИК подчеркивает, что отрасль не пытается уклониться от налогов и не требует особых условий.

Но НДС для сферы красоты — это налог на закрытие бизнеса.

Ассоциация просит отмены НДС для отрасли или введения обязательного переходного периода на 3-5 лет.

Примером такого решения назвали льготы по НДС для общепита и ветеринарных клиник.