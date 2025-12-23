Услуги в сфере внутреннего туризма будут подчиняться своим правилам

В законе появится понятие «туристский продукт», а также у продавца пакета услуг будет полная ответственность за их предоставление.

19 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому в России появится понятие «туристский продукт».

Комплекс услуг могут признать туристским продуктом, если он включает услугу размещения (например, в гостинице, санатории, глэмпинге и т. д.) и не менее одной ключевой дополнительной услуги. Например, это может быть транспортное обслуживание, услуги гида или инструктора-проводника.

Для выездного туризма останется привычный порядок: пакет формируется на основе обязательных услуг по перевозке и размещению, а также дополнительных услуг.

«Для туристов — это действенная гарантия и новый стандарт обслуживания. Для добросовестного бизнеса — это равные и справедливые условия работы. Ответственность туроператора за весь проданный пакет услуг становится безусловной», — сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Новые правила установят для всех участников рынка единый стандарт, по которому продажа пакета услуг влечет полную ответственность за его исполнение.

В законе есть переходный период, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым требованиям и перестроить процессы.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.