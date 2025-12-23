В каких регионах в 2025 году быстрее всего росли средние зарплаты

За год зарплата по России выросла на 12 тысяч рублей.

Средние зарплаты в 2025 году быстрее всего росли на Камчатке: на 38 тысяч рублей по сравнению с 2024 годом. На Чукотке за тот же период зарплаты выросли на 28 тыс., а в Магаданской области – на 26 тыс. рублей.

Такие данные опубликовал Росстат, пишут «РИА Новости».

Зарплаты в Ненецком АО выросли на 25 тыс. рублей, в Москве и Забайкальском крае – на 20 тыс.

Средние зарплаты на Сахалине увеличились за 2025 год на 19 тыс. рублей, в Московской области — на 17 тыс., в Татарстане и Якутии – на 15 тыс. рублей.

На девятом месте расположилась Еврейская автономная область с ростом зарплат на 14 тыс. рублей.

Десятку регионов замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тыс. рублей).

В среднем зарплата в России в 2025 году выросла на 12 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Учитывают доходы всех сотрудников в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.