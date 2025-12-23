🎉 Только 30% сотрудников регулярно ходят на корпоративы. Названы идеальная музыка и самые популярные песни

70% россиян считают, что в компании должны быть корпоративные мероприятия, однако посещаемость этих событий небольшая — только 30% регулярно в них участвуют.

Еще 40% выборочно приходят на корпоративы, а остальные 30% отказываются. Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Чаще всего на корпоративны ходят сотрудники из Дальневосточного ФО (81%), на втором месте — Приволжский округ (74%), а на третьем месте — жители Москвы (72%).

«Успешные корпоративные мероприятия укрепляют команду, повышают вовлеченность и создают позитивный опыт. Возможно, в данном случае важно не гнаться за громкими звездами, а понимать, чего действительно хочет команда: иногда достаточно хорошей музыки, теплой атмосферы и свободы выбора – идти или не идти», — сказала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Для идеального корпоратива 24% выбрали бы современную музыку 2020-х годов, 23% — музыку 90-х и 2000-х, поскольку эти годы вызывают ностальгию. Среди жанров в лидерах поп (40%), рок (17%), классическая музыка (14%), электронная (13%) и джаз (13%).

57% россиян хотели бы попасть на корпоратив, где артисты будут исполнять свои песни вживую. Среди исполнителей выбирают следующих: Баста, Zivert, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и Artik & Asti.

Самые популярные песни, которые сотрудники хотели бы спеть вместе: «Конь» группы «Любэ», «Батарейка» группы «Жуки», «Крошка моя» группы «Руки Верх!», «Царица» Аnna Asti, «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария», «На большом воздушном шаре» певицы Елка, «Зима-холода» Андрея Губина, «Широка река» и «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.