Курсы валют

💲 Центробанк понизил курс евро на два рубля 23 декабря 2025 года

На 23 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,3 рубля, курс евро — 92,8.

На 23 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,3 рубля, курс евро — 92,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,3146 рубля

Евро

92,8621 рубля

Юань

11,2308 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 23 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 22 декабря 2025 года доллар стоил 80,7220, евро — 94,5120, а юань — 11,4463.

С мая 2025 года доллар находился примерно на уровне 80 рублей. Рубль долгое время остается достаточно крепким. Большинство аналитиков не верило в то, что рубль будет держаться так долго, и предполагали, что доллар в течение года вырастет до 100 рублей, тем более что в январе 2025 года он стоил 113 рублей. Однако две недели до 2026 года этого не произошло.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

